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Скончался режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

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Не стало Виктора Бутурлина — режиссера и драматурга, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», сообщили на киностудии 5 февраля.

Его первой картиной на студии стала «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, ушедшего в последние выходные января. Среди самых известных работ режиссера — «Садовник» и «Торможение в небесах», принесшие ему Главный приз кинофестиваля в Страсбурге, приз за лучший игровой фильм на Международном кинофестивале славянских и православных народов «Золотой витязь», Профессиональную премию имени Григория Козинцева и другие призы.

В числе сериалов, над которыми работал Бутурлин, — «Улицы разбитых фонарей» (1 сезон, режиссер) и «Улицы разбитых фонарей — 2» (сценарист), «Убойная сила» (сорежиссер) и «Убойная сила — 2» (сценарист).

Среди других его проектов — сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер» и, одна из последних, — документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.

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Комментарии (5)

RMN
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DanCitizen
"Садовник“- замечательный фильм с братьями Борисовыми! Светлая память Виктору Ивановичу
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