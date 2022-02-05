Скончался режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Не стало Виктора Бутурлина — режиссера и драматурга, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», сообщили на киностудии 5 февраля.
Его первой картиной на студии стала «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, ушедшего в последние выходные января. Среди самых известных работ режиссера — «Садовник» и «Торможение в небесах», принесшие ему Главный приз кинофестиваля в Страсбурге, приз за лучший игровой фильм на Международном кинофестивале славянских и православных народов «Золотой витязь», Профессиональную премию имени Григория Козинцева и другие призы.
В числе сериалов, над которыми работал Бутурлин, — «Улицы разбитых фонарей» (1 сезон, режиссер) и «Улицы разбитых фонарей — 2» (сценарист), «Убойная сила» (сорежиссер) и «Убойная сила — 2» (сценарист).
Среди других его проектов — сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер» и, одна из последних, — документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.