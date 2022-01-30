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Умер режиссер Виктор Мережко

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Ушел из жизни советский и российский актер, сценарист и кинорежиссер Виктор Мережко. Об этом 30 января пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Народному артисту России было 84 года. Причина смерти не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позднее.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе. По его сценариям было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди них картины «Родня» Никиты Михалкова, «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приключения пингвинёнка Лоло». В 1989–1995 годах вел популярную в СССР и России передачу «Кинопанорама».

Также был режиссером нескольких фильмов и сериалов, в том числе «Сонька Золотая Ручка», где он сыграл роль главаря банды.

В 1987 году Мережко стал лауреатом Госпремии СССР за сценарий к фильму «Полёты во сне и наяву». Спустя год был признан заслуженным деятелем искусств страны. В 2014-м ему присвоили звание народного артиста России.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

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Комментарии (5)

xepnuminu
уходят молодые,
а могли бы ещё жить и жить... да.
Nikita Zh
он был в первую очередь драматург
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