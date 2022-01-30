Умер режиссер Виктор Мережко

Ушел из жизни советский и российский актер, сценарист и кинорежиссер Виктор Мережко. Об этом 30 января пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.



Народному артисту России было 84 года. Причина смерти не уточняется. О дате и месте похорон станет известно позднее.



Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе. По его сценариям было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди них картины «Родня» Никиты Михалкова, «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приключения пингвинёнка Лоло». В 1989–1995 годах вел популярную в СССР и России передачу «Кинопанорама».