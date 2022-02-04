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В поликлинике посоветовали петербуржцам с симптомами ковида добираться до врачей на автобусе

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На здании поликлиники № 4 на Васильевском острове в Петербурге появилось объявление, в котором рекомендуют пациентам с симптомами коронавируса воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до врача. Фотографию объявления опубликовали в группе в Facebook «От Стрелки до Гавани».

«Уважаемые пациенты! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19 осуществляется в поликлиническом отделении № 53. Добраться [до него] можно на общественном транспорте: троллейбусе № 10 и 11 и автобусе № 7», — говорится в инструкции.

Фото: Скриншот группы facebook.com/От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)
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Ранее петербургский комздрав запретил пациентам с симптомами ОРВИ пользоваться общественным транспортом. В пресс-службе ведомства изданию Znak.com заявили 4 февраля, что это ошибка сотрудников поликлиники, которая уже исправлена.

Напомним, губернатор Александр Беглов сегодня заявил, что количество петербуржцев с ОРВИ, ковидом и подозрением на него превысило 264 тысячи человек.

Фото: Скриншот группы facebook.com/От Стрелки до Гавани (группа о жизни и для жизни на Острове)

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Комментарии (14)

265834405
А что на такси денег нет? обеднели, не прикидывайтесь нищими
Свободу Лёхе!
Мне как-то ближе.. пешком) А снег идёт, сугробы - растут..)
снегурочка
И эти ... продолжают настаивать на QR-кодах???
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