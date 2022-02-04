В поликлинике посоветовали петербуржцам с симптомами ковида добираться до врачей на автобусе

На здании поликлиники № 4 на Васильевском острове в Петербурге появилось объявление, в котором рекомендуют пациентам с симптомами коронавируса воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до врача. Фотографию объявления опубликовали в группе в Facebook «От Стрелки до Гавани».



«Уважаемые пациенты! В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19 осуществляется в поликлиническом отделении № 53. Добраться [до него] можно на общественном транспорте: троллейбусе № 10 и 11 и автобусе № 7», — говорится в инструкции.