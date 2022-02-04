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Плохо не только «ВКонтакте». В России неполадки у соцсетей и операторов

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Масштабный сбой произошел вечером 4 февраля у ряда соцсетей и операторов связи.

Судя по данным Downdetector, жалобы поступают на работу Instagram и Telegram. Также проблемы возникают у МТС, «Ростелекома» и Теле2.

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«ВКонтакте» все так же не работает. Соцсеть обещает оперативно возобновить работу.

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Комментарии (2)

Dazdraperma
Накласть на Омеригу санкции за диверсию их коварных хакеров.
dimas062
Роскомнадзор?
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