«Повторите попытку позже». У «ВКонтакте» массовый сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 4 февраля, произошел сбой. Не работают как мобильная, так и обычная версии.



«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — такое сообщение видят пользователи при попытке загрузить страницу.

