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«Повторите попытку позже». У «ВКонтакте» массовый сбой

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В работе соцсети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 4 февраля, произошел сбой. Не работают как мобильная, так и обычная версии.

«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — такое сообщение видят пользователи при попытке загрузить страницу.

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Downdetector фиксирует масштабный сбой, на момент выхода заметки зарегистрировано уже более 35 тысяч сообщений о проблемах со входом. Согласно карте, страдают пользователи по всей России.

Фото: Downdetector
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«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», но мы уже оперативно восстанавливаем работу», — прокомментировали в пресс-службе соцсети.

Фото: Downdetector

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Комментарии (13)

Jan Georg
Раньше обходились, а теперь не можем... Проблема такая, что о ней газеты пишут))).
wolfang
Не знаю, у меня всё работает
Hmyr’
Снова Роскомпозор слона в посудную лавку запустил?
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