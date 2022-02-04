«Повторите попытку позже». У «ВКонтакте» массовый сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» вечером в пятницу, 4 февраля, произошел сбой. Не работают как мобильная, так и обычная версии.
«Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже», — такое сообщение видят пользователи при попытке загрузить страницу.
Downdetector фиксирует масштабный сбой, на момент выхода заметки зарегистрировано уже более 35 тысяч сообщений о проблемах со входом. Согласно карте, страдают пользователи по всей России.
«У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой «ВКонтакте», но мы уже оперативно восстанавливаем работу», — прокомментировали в пресс-службе соцсети.