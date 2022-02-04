В Исландии хотят прекратить китобойный промысел с 2024 года

С 2024 года в Исландии планируют запретить китобойный промысел. Об этом 4 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра рыболовства и сельского хозяйства страны Свандис Сваварсдоттир.



«Для продления разрешения охоты на китов после 2024 года мало оснований. Существует мало доказательств, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», — сказала она.



Отмечается, что за последние три года в Исландии был убит только один кит. Спрос на китовое мясо в стране снизился после того, как Япония (основной рынок китового мяса) вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году.

