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В Исландии хотят прекратить китобойный промысел с 2024 года

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С 2024 года в Исландии планируют запретить китобойный промысел. Об этом 4 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра рыболовства и сельского хозяйства страны Свандис Сваварсдоттир.

«Для продления разрешения охоты на китов после 2024 года мало оснований. Существует мало доказательств, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», — сказала она.

Отмечается, что за последние три года в Исландии был убит только один кит. Спрос на китовое мясо в стране снизился после того, как Япония (основной рынок китового мяса) вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году.

«Фонтанка» рассказывала, как в сентябре прошлого года на Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов Grindadrap погибли около 1,5 тысячи особей. Млекопитающих загоняли к берегу фьорда Скалафьордур, где убивали ножами и копьями.

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