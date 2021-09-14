На Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов Grindadrap погибли около 1,5 тысячи особей. Об этом 14 сентября сообщает Daily Mail.
Охота состоялась в минувшие выходные. Обычно островитяне убивают до 1 000 морских млекопитающих в год. А в 2020 году жертвами стали всего 35 особей.
Но в этот раз охотники перестарались и зарезали 1 428 дельфинов, вода буквально покраснела от крови. Это самое большое зарегистрированное число убитых особей. Млекопитающих загоняли к берегу фьорда Скалафьордур, где убивали ножами и копьями.
Hunters kill 1,428 dolphins in Faroe Islands' biggest ever massacre https://t.co/VkLYRvXAFM— Daily Mail Online (@MailOnline) September 14, 2021
Эта традиция восходит к IX веку, когда норманны впервые поселились на островах в Северной Атлантике. Мясо используют в качестве пищи несмотря на то, что оно не рекомендуется к употреблению из-за содержания ртути, что было доказано недавними исследованиями.
Жители Фарерских островов разделены на тех, кто призывает уважать их традиционную островную культуру, где рыболовство занимает центральное место, а другие осуждают «варварскую» практику.