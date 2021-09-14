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На Фарерских островах переборщили с охотой на дельфинов. Залив стал красным от крови

Почти 1,5 тысячи дельфинов убили на Фарерских островах

На Фарерских островах во время традиционной охоты на дельфинов Grindadrap погибли около 1,5 тысячи особей. Об этом 14 сентября сообщает Daily Mail.

Охота состоялась в минувшие выходные. Обычно островитяне убивают до 1 000 морских млекопитающих в год. А в 2020 году жертвами стали всего 35 особей.

Но в этот раз охотники перестарались и зарезали 1 428 дельфинов, вода буквально покраснела от крови. Это самое большое зарегистрированное число убитых особей. Млекопитающих загоняли к берегу фьорда Скалафьордур, где убивали ножами и копьями.

Эта традиция восходит к IX веку, когда норманны впервые поселились на островах в Северной Атлантике. Мясо используют в качестве пищи несмотря на то, что оно не рекомендуется к употреблению из-за содержания ртути, что было доказано недавними исследованиями.

Жители Фарерских островов разделены на тех, кто призывает уважать их традиционную островную культуру, где рыболовство занимает центральное место, а другие осуждают «варварскую» практику.

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Комментарии (12)

LiChaBaTa
Сволочи. Дельфинов жалко реально.
266081655
Подозреваю, что дельфины интеллектуально превосходят тех, кто сдуру на них охотится.....убивать надо за такие варварские традиции.....
266237145
два-два-ноль-д.ва два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
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