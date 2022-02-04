ВОЗ может запросить у России дополнительные данные о «Спутнике V»

Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что могут запросить у России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V». Об этом 4 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.



Там заявили, что получили от Москвы запрошенные ранее сведения. «Дополнительные данные могут быть запрошены как часть процесса анализа», — рассказали в ВОЗ.



Ранее сообщалось, что визит инспекции ВОЗ в Россию в рамках одобрения «Спутника V» запланирован на февраль. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович выразила надежду, что процедура завершится в 2022 году.

