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ВОЗ может запросить у России дополнительные данные о «Спутнике V»

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Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что могут запросить у России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V». Об этом 4 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Там заявили, что получили от Москвы запрошенные ранее сведения. «Дополнительные данные могут быть запрошены как часть процесса анализа», — рассказали в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что визит инспекции ВОЗ в Россию в рамках одобрения «Спутника V» запланирован на февраль. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович выразила надежду, что процедура завершится в 2022 году.

Пока ВОЗ рекомендует для экстренного применения 10 вакцин от коронавируса, «Спутник» в них не входит. В прошлый раз инспекция организации приезжала летом прошлого года, процесс одобрения тогда приостановили из-за того, что инспекторы выявили нарушения на одном из предприятий-производителей. Процедура регистрации была возобновлена в октябре 2021-го.

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Комментарии (4)

Artem_9
Содержателями ВОЗ являются 2 амерских фонда - фонд Б.Гейтса и фонд Рокфеллера
Pilat
Пошлите им собачий помёт в пакетике.
Им ведь все равно что пришлют, они так и так не собираются признавать вакцину.
А так хоть посмеемся всей страной.
Денеб
А пока ответ придёт - там и пандемия закончится......
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