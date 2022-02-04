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Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего по детсаду и полицейским в Перми

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В Перми суд отправил на принудительное лечение 81-летнего пенсионера, который стрелял по детсаду и полицейским. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Житель многоквартирного дома сначала начал палить из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а после из окна сделал несколько выстрелов в сторону расположенного напротив детсада. Задерживать его приехал СОБР, мужчина пытался отстреливаться, но не получилось.

Никто не пострадал. Пенсионеру предъявили обвинение по статьям о хулиганстве, угрозе насилием полицейским и незаконном хранении оружия.

Позже психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина имеет психическое заболевание. Теперь его ждут «принудительные меры медицинского характера».

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Комментарии (1)

onotolich
> Теперь его ждут «принудительные меры медицинского характера».
Вакцинация?
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