Суд отправил на лечение пенсионера, стрелявшего по детсаду и полицейским в Перми

В Перми суд отправил на принудительное лечение 81-летнего пенсионера, который стрелял по детсаду и полицейским. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости.



Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Житель многоквартирного дома сначала начал палить из охотничьего ружья во входную дверь соседей, а после из окна сделал несколько выстрелов в сторону расположенного напротив детсада. Задерживать его приехал СОБР, мужчина пытался отстреливаться, но не получилось.



Никто не пострадал. Пенсионеру предъявили обвинение по статьям о хулиганстве, угрозе насилием полицейским и незаконном хранении оружия.

