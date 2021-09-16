В Перми полиция задержала пенсионера, открывшего огонь из окна своей квартиры. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ МВД по региону.



Как отмечает издание 59.ru, 80-летний пермяк стрелял в сторону детского сада № 35. Детей успели увести в здание, пострадавших нет. Сигнал о происшествии поступил в полицию около 9 часов утра по Москве (11 утра по местному времени).



«Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище и задержали хозяина квартиры. Им оказался пенсионер 1940 года рождения», — уточнили в пресс-службе МВД. Росгвардия показала видео задержания пожилого хулигана.