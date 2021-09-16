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Росгвардия показала задержание пенсионера в Перми, открывшего огонь по детсаду из окна квартиры

В Перми пенсионер открыл огонь по детсаду из окна квартиры

Фото: 59.ru
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В Перми полиция задержала пенсионера, открывшего огонь из окна своей квартиры. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ МВД по региону.

Как отмечает издание 59.ru, 80-летний пермяк стрелял в сторону детского сада № 35. Детей успели увести в здание, пострадавших нет. Сигнал о происшествии поступил в полицию около 9 часов утра по Москве (11 утра по местному времени).

«Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище и задержали хозяина квартиры. Им оказался пенсионер 1940 года рождения», — уточнили в пресс-службе МВД. Росгвардия показала видео задержания пожилого хулигана.

В региональном Следственном комитете уточнили, что подозреваемый при задержании выстрелил несколько раз в сотрудников правоохранительных органов. Пострадавших нет, у задержанного изъяли оружие с признаками переделки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Фото: 59.ru

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Комментарии (2)

Thunder
Я бы тоже кукухой двинулся, если бы на старости лет остался жить в Перми с пенсией в 10к. Но не по садику же палить!
Кровокрас
сначала внушают этим детям 45-го какие они герои родины и воины-защитники, а потом удивляются что они по детям палят из окон
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