«Омикрон» — не манна небесная. Красные зоны пополняются пациентами из зеленых

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







С распространением «омикрона» растет число пациентов, которых из «чистых» стационаров переводят в ковидные. Скорая доставляет их с переломами, «острым животом» или подозрением на острый коронарный синдром (инфаркт) в городские больницы, оказывающие экстренную помощь. На входе или уже после операции выявляется коронавирус. И сами пациенты об этом даже не подозревали — никаких его проявлений нет и не было. Если в предыдущие волны пациента с ковидом выявить было относительно легко — КТ на входе показывало пневмонию, то сейчас обнаружить такого непросто. В приемных отделениях неинфекционных больниц делают экспресс-тестирование не всем, только с симптомами ОРВИ. По результатам скорая везет в ковидарий, если задержка с оказанием экстренной помощи не будет иметь последствий для здоровья. Если операция или меры интенсивной терапии требуются немедленно, то они проводятся в «чистой» клинике — в обсервационном отделении. Когда через несколько дней пациента можно отправить на долечивание домой, выписывают и направляют к врачам районной поликлиники. Если в стационаре нужно лечиться долго, например при черепно-мозговой травме или инсульте, пациента переводят в инфекционный стационар. Поскольку инфекционными стали многопрофильные клиники, в них можно получить помощь при любой патологии. Более того, в них и в условиях эпидемии выполняются и простые, и сложные операции.

Как рассказали «Фонтанке» в нескольких ковидных стационарах, число пациентов, которых переводят к ним из «чистых» клиник, выросло. Казалось бы, цифры небольшие, называют — до 15–25 человек в сутки, в зависимости от мощности клиники и дня недели. Это вдвое больше на одну больницу, чем во времена затишья, когда из-за сокращения заболеваемости уменьшается и число стационаров, перепрофилированных ковид. Если учесть, что ежедневно в одну ковидную больницу поступает от 60 до 100 пациентов (зависит от коечного фонда стационара), то «переводные» сейчас — до четверти от всех госпитализированных. В свою очередь, в «чистых» больницах говорят: если еще месяц назад требовалось переводить в инфекционные по 3–5 человек в сутки, то теперь по 10–15–20 и больше. В федеральные клиники по скорой поступает минимальное число пациентов. Но как рассказали «Фонтанке», из 40–50 человек, доставленных скорой помощью, практически половину приходится переводить в коронавирусные больницы. У Городской больницы № 40 или, например, у Городской больницы Святителя Луки и Александровской больницы нет необходимости перевозить пациентов с коронавирусом, поступающим с разными, нековидными диагнозами. У них есть собственные инфекционные отделения, в которые и переводят сразу всех, кто поступил с аппендицитом или почечной коликой и «коронавирус+». Но и тут переводы пациентов из зеленой в красную зону растут.

Получается, ежедневно неинфекционные клиники в среднем доставляют в красную зону по 150–200 пациентов, а то и больше, зараженных либо все еще очень опасной «дельтой», либо «незаметным» «омикроном». Неизвестно, сколько человек с таким же «омикроном» доставляет скорая сразу в ковидный стационар, в истории болезни которых написано: «пациент 79 лет, ПЦР+, КТ-0, сатурация 95, температура 36,8, дистальный полный внутрисуставной перелом». Или: «пациентка 87 лет, ПЦР положительный, сатурация 100%, дыхание самостоятельное, температура 36,7, одышка и дискомфорт в грудной клетке. Пароксизмальная тахикардия в анамнезе. АД 130/70, тропонин 2.5- 2.9». Кажется, если бы не острая ситуация (травма, обострение хронического заболевания), такой ковид они лечили бы дома. — Прогноз течения только тяжелого ковида гораздо лучше, чем легкого с тяжелым соматическим заболеванием. Если приезжает тяжелый пациент с КТ-3 или КТ-4 без сопутствующей патологии, у него риск летального исхода меньше, чем у пациента с легким ковидом, но с сердечной недостаточностью, инсультом, онкологическим заболеванием или сепсисом, — объяснил «Фонтанке» Игорь Иванов, начмед Городской больницы Святого Георгия. — В соматических стационарах сейчас рано выявляют коронавирус — переводят к нам, когда у человека никаких проявлений ковида нет, кроме положительного ПЦР-теста, при этом есть сложное заболевание, с которым он и попал в больницу. С одной стороны, это вовсе не значит, что ковид не разовьется. С другой — основная болезнь протекает на фоне «просто присутствующего» коронавируса гораздо хуже, чем если бы его не было. Поэтому меня удивляет отношение к «омикрону», как к манне небесной. Хорошо, что у нас много переболевших и вакцинированных, они переносят болезнь легче даже с сопутствующей патологией. А непривитые болеют, как всегда, может, чуть легче, чем в пики заболеваемости «дельтой», но тоже с поражением легких до КТ-3 и КТ-4. Вообще, мне кажется, что глобально население болеет легче не потому, что «омикрон» легкий, а потому что большинство уже иммунизировано прививкой или перенесенным ковидом.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»