Няню умершего ребенка из Мурино отпустили под подписку. Следствие просило арест

В Ленобласти суд освободил из-под стражи няню, в квартире у которой якобы умер ребенок. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба судов региона.
СК просил отправить гражданку Киргизии в СИЗО, однако достаточных для этого доказательств предоставлено не было. Также пока остаются неизвестными причины смерти девочки.
Как пишет 47news, обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.
О смерти двухлетней девочки в квартире на проспекте Науки в Петербурге стало известно в конце января. 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре прошлого года устроила свою дочь жить у няни — после расставания с мужчиной она вынуждена была найти работу. Женщина регулярно навещала ребенка, но в декабре куда-то пропала и якобы перестала платить.
30 января няня позвонила матери и сообщила, что ее ребенок заболел. В итоге иностранка приехала за дочерью на такси и только дома поняла, что та мертва. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть человека.
Иностранка, которая больше года находится в Петербурге нелегально, призналась, что заметила ухудшение самочувствия девочки 27 января. Утром 30-го нашла её без признаков жизни. Следствие считает, что няня, «осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью к врачам, в результате чего наступила смерть ребенка».