Няню умершего ребенка из Мурино отпустили под подписку. Следствие просило арест

В Ленобласти суд освободил из-под стражи няню, в квартире у которой якобы умер ребенок. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба судов региона.



СК просил отправить гражданку Киргизии в СИЗО, однако достаточных для этого доказательств предоставлено не было. Также пока остаются неизвестными причины смерти девочки.



Как пишет 47news, обвиняемую отпустили под подписку о невыезде.



О смерти двухлетней девочки в квартире на проспекте Науки в Петербурге стало известно в конце января. 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре прошлого года устроила свою дочь жить у няни — после расставания с мужчиной она вынуждена была найти работу. Женщина регулярно навещала ребенка, но в декабре куда-то пропала и якобы перестала платить.