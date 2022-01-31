Таксист привёз из Петербурга в Мурино женщину с мёртвой девочкой на руках

Подробности случившегося 47news рассказал знакомый матери. По его словам, 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре прошлого года устроила свою дочь жить у няни в силу сложных жизненных обстоятельств: женщина рассталась с молодым человеком, родни в Петербурге нет, необходимо было искать работу.

Двухлетняя девочка, тело которой нашли в квартире в Мурино, последние два месяца жила с няней в Калининском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 31 января, мать-иностранка вернула её домой мёртвой.

Ровесница из Киргизии предлагала свои услуги на сайте бесплатных объявлений, обещая присмотреть за ребёнком в квартире на проспекте Науки за 700 рублей в сутки.



Мать навещала девочку 4 декабря — в этот день той исполнилось два года. После не приезжала, ссылаясь на проблемы со здоровьем, под конец января, похоже, перестала платить. По словам знакомого, перед няней скопился долг примерно в 8 тысяч рублей.



«Утром няня позвонила. Сказала, что ребёнок плохо дышит, приезжай. Она вызвала такси, а когда приехала, няня отдала ребёнка мертвым», — рассказал он.



Позднее женщина объяснила ему, что не сразу осознала, что девочка мертва. Забирала её в одеяле и только дома, в студии на бульваре Менделеева, поняла, что привезла бездыханное тело.



По данным «Фонтанки», следователи полагают, что между смертью ребёнка и приездом матери прошло более суток. Няню доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

