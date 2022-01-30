В Мурино нашли тело двухлетней девочки. Мать говорит, что привезла мертвого ребенка из квартиры няни в Петербурге

Мать ребенка — гражданка Узбекистана — якобы нашла дочь мертвой в квартире няни, сообщает ведомство 30 января. Малышка жила у гражданки Кыргызстана на проспекте Науки несколько месяцев. Там же, по данным «Фонтанки», проживала семья женщины с несколькими детьми.



По словам матери, она приехала к ним навестить девочку и нашла ее бездыханной и с гематомами на спине и подбородке. После этого, как уверяет женщина, она увезла ребенка в свою квартиру и позвонила в полицию.



Следственными органами проводится проверка. В обеих квартирах — на Науки и в Мурино — ведутся следственные действия

