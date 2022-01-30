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В Мурино нашли тело двухлетней девочки. Мать говорит, что привезла мертвого ребенка из квартиры няни в Петербурге

Прокуратура Ленобласти проводит проверку после обнаружения тела двухлетней девочки в квартире дома на Менделеевском бульваре в Мурино.

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Мать ребенка — гражданка Узбекистана — якобы нашла дочь мертвой в квартире няни, сообщает ведомство 30 января. Малышка жила у гражданки Кыргызстана на проспекте Науки несколько месяцев. Там же, по данным «Фонтанки», проживала семья женщины с несколькими детьми.

По словам матери, она приехала к ним навестить девочку и нашла ее бездыханной и с гематомами на спине и подбородке. После этого, как уверяет женщина, она увезла ребенка в свою квартиру и позвонила в полицию.

Следственными органами проводится проверка. В обеих квартирах — на Науки и в Мурино — ведутся следственные действия

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Комментарии (6)

Slava_Rossii
Ждём подробностей.
Andrew_SWH
Да, понаехали, не чтут традиции. Топор и расчлененка - наши скрепы!
Кровокрас
"Мать ребенка — гражданка Узбекистана" - дальше читать не стал.
Почему Фонтанка считает нужным постоянно публиковать вести из какого-то узбекистана-точикистана ?
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