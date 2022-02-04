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Петербуржцы учуяли в тумане неприятное. Отклонения подтверждает Смольный

С вечера 3 февраля и ночью 4 февраля число жалоб в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию Петербурга выросло. Горожане заявляли о появлении неприятных запахов.

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Как рассказали «Фонтанке» в комитете 4 февраля, жаловались из разных районов, чаще всего — на запах гари в Невском, Красносельском, Московском, Красногвардейском, Кировском, Выборгском и Приморском районах.

«Повсеместные жалобы на наличие запахов могут быть обусловлены сложившимися метеопараметрами, в том числе условиями рассеивания загрязняющих веществ, зависящих от температурных инверсий, перемещения вертикальных и горизонтальных слоев атмосферного воздуха и т. п.», — заявили в пресс-службе. Проще говоря, то, что при обычных условиях рассеивается, в этот раз задерживалось и досаждало горожанам.

При этом чиновники подчеркивают: мобильная бригада выехала на юг города, подтвердила наличие запаха в отдельных локациях, но химического загрязнения не обнаружено.

«В городе работает 25 автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, расположенных во всех районах города, — добавляет комитет. — По данным автоматических станций, в отдельных случаях наблюдаются незначительные повышения разовых концентраций по окисям азота на некоторых станциях, однако о превышении среднесуточных нормативов говорить пока преждевременно — комплексно данные можно будет оценить только по истечении полных суток».

«Фонтанка» рассказывала о том, как туман пришел в Петербург накануне вечером и остался до утра. В соцсетях при этом использовали метафору «ядовитое облако тумана», а читатели сообщали о смоге в Мурино, который пахнет «химическими веществами».

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Комментарии (10)

ДуремарСПб.
И почему интересно ни слову этих неудачливых жуликов из Смольного горожане не верят?
VKuser86771196
Халявная вакцинация, либо хим трейлы с омикроном
52525252
в микрорайоне Степана Разина с завода время от времени такой выхлоп кислятины с солодом,что не понимаю как там рядом люди живут.
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