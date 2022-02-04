Петербуржцы учуяли в тумане неприятное. Отклонения подтверждает Смольный

Как рассказали «Фонтанке» в комитете 4 февраля, жаловались из разных районов, чаще всего — на запах гари в Невском, Красносельском, Московском, Красногвардейском, Кировском, Выборгском и Приморском районах.



«Повсеместные жалобы на наличие запахов могут быть обусловлены сложившимися метеопараметрами, в том числе условиями рассеивания загрязняющих веществ, зависящих от температурных инверсий, перемещения вертикальных и горизонтальных слоев атмосферного воздуха и т. п.», — заявили в пресс-службе. Проще говоря, то, что при обычных условиях рассеивается, в этот раз задерживалось и досаждало горожанам.

