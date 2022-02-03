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На Петербург опустился туман. Гавань на Васильевском превратилась в море молока

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Петербург вечером 3 февраля накрыл туман. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Один из них предупреждает о низкой видимости на дамбе: «От Краснофлотского шоссе в сторону Кронштадта есть большие «островки» тумана». На записях видно, как машина буквально въезжает в такие «островки».

На Васильевском острове туман превратил гавань в настоящее «море молока» — воды попросту не видно.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Ранее в МЧС предупреждали о тумане, который накроет Петербург в ночь на 4 февраля. Уже завтра в городе, по прогнозу синоптиков, похолодает до -23 градусов.

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Комментарии (1)

266410437
Хватит Васильевский с материком смешивать. Там всегда другая погода и климат. Нет никакого тумана на материке.
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