На Петербург опустился туман. Гавань на Васильевском превратилась в море молока

Петербург вечером 3 февраля накрыл туман. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Один из них предупреждает о низкой видимости на дамбе: «От Краснофлотского шоссе в сторону Кронштадта есть большие «островки» тумана». На записях видно, как машина буквально въезжает в такие «островки».
На Васильевском острове туман превратил гавань в настоящее «море молока» — воды попросту не видно.
Ранее в МЧС предупреждали о тумане, который накроет Петербург в ночь на 4 февраля. Уже завтра в городе, по прогнозу синоптиков, похолодает до -23 градусов.