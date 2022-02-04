Полиция Петербурга показала, как из «Галереи» пропали 70 iPhone

Ролик 4 февраля, после того как в Башкирии спустя год после кражи задержали подозреваемого, распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
На нем видно, что похититель пришел с чемоданом и ключами, которые помогли ему вскрыть помещение, в котором хранились 70 новеньких «айфонов».
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Ущерб один из мобильных операторов, в магазине которого и произошла кража в январе 2021 года, оценил в 4,5 млн рублей.
После того как в Благовещенске задержали подозреваемого, в ходе обысков у него в квартире нашли часть телефонов, которые он не успел продать.