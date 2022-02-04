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Полиция Петербурга показала, как из «Галереи» пропали 70 iPhone

Камеры в помещениях магазина, расположенного в ТЦ на Лиговском проспекте, зафиксировали вторжение и то, как действовал любитель «яблок».

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Ролик 4 февраля, после того как в Башкирии спустя год после кражи задержали подозреваемого, распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

На нем видно, что похититель пришел с чемоданом и ключами, которые помогли ему вскрыть помещение, в котором хранились 70 новеньких «айфонов».

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Ущерб один из мобильных операторов, в магазине которого и произошла кража в январе 2021 года, оценил в 4,5 млн рублей.

После того как в Благовещенске задержали подозреваемого, в ходе обысков у него в квартире нашли часть телефонов, которые он не успел продать.

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Комментарии (8)

52525252
Кому такая дрянь нужна,тем более за такие деньги. Только для понтов.
Bri
Почему кража год назад, если на видео дата 24.01.2022?
265859866
Да, есть город с таким названием в Башкирии........
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