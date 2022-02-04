Полиция Петербурга показала, как из «Галереи» пропали 70 iPhone

Ролик 4 февраля, после того как в Башкирии спустя год после кражи задержали подозреваемого, распространила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



На нем видно, что похититель пришел с чемоданом и ключами, которые помогли ему вскрыть помещение, в котором хранились 70 новеньких «айфонов».