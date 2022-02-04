Подозреваемого в краже 70 iPhone из «Галереи» задержали в Башкирии

Год потребовался полиции Петербурга, чтобы найти подозреваемого в краже семи десятков «яблок» из ТЦ «Галерея».



Мобильные пропали в январе 2021 года из офиса МТС, расположенного в ТЦ на Лиговском проспекте. Сумму ущерба от пропажи 70 iPhone оценили в 4,5 млн рублей.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального района 2 февраля на Советской улице в Благовещенске задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильников.



Похищенное у него было частично изъято.

