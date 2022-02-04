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Подозреваемого в краже 70 iPhone из «Галереи» задержали в Башкирии

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Год потребовался полиции Петербурга, чтобы найти подозреваемого в краже семи десятков «яблок» из ТЦ «Галерея».

Мобильные пропали в январе 2021 года из офиса МТС, расположенного в ТЦ на Лиговском проспекте. Сумму ущерба от пропажи 70 iPhone оценили в 4,5 млн рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального района 2 февраля на Советской улице в Благовещенске задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильников.

Похищенное у него было частично изъято.

3 февраля его доставили в Петербург и поместили в ИВС.

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Комментарии (8)

aprahka
"Сумму ущерба от пропади"...Пропажи!!Что за корректоры текста работают на Фь.
265862419
Так в Башкирии, или в Благовещенске?...
ivan5_5e4d10fe646f6
Как за сутки из бв в спб пoпасть
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