Внеочередные каникулы для школьников Ленобласти перенесли на неделю. Отдыхать будут только младшие классы

Введение внеплановых каникул для школьников Ленобласти отложили на неделю и немного переиграли. Подробности сообщает 4 февраля пресс-служба регионального правительства. Ранее сообщалось, что из-за всплеска заболеваемости коронавирусом всех учащихся отправят отдыхать с 7 по 20 февраля.



Теперь учащиеся 1–4-х классов могут начинать радоваться внеочередному отдыху с 14 по 23 февраля, ученикам 5–11-х классов отдыхать не придется — в эти же даты они отправятся на дистанционку.

Отправить школьников по домам с 7 февраля директора учебных заведений смогут лишь в том случае, если будет превышен порог заболеваемости. И по согласованию с Роспотребнадзором.