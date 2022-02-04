Минздрав: «Спутник V» прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию

Министерство здравоохранения рассказало о завершении всех этапов исследований вакцины «Спутник V». Их итоги не опубликованы.
«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует 4 февраля заявление главы Минздрава Михаила Мурашко РИА Новости.
Препарат был зарегистрирован после проведения первых двух фаз клинических исследований.
11 августа 2020-го президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре им. Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату.