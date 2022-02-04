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Минздрав: «Спутник V» прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию

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Министерство здравоохранения рассказало о завершении всех этапов исследований вакцины «Спутник V». Их итоги не опубликованы.

«Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — цитирует 4 февраля заявление главы Минздрава Михаила Мурашко РИА Новости.

Препарат был зарегистрирован после проведения первых двух фаз клинических исследований.

11 августа 2020-го президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре им. Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Глава Минздрава Михаил Мурашко заверил, что у организации нет претензий к российскому препарату.

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Комментарии (21)

266098315
ОЙ!
Евросоюз уже ковидные ограничения снимает и собирается начать жить нормальной жизнью.
А наши продавцы вакцин решили продолжать бизнес при любых обстоятельствах. Как же оторваться от такой малины! И народ на цепь посадили, и сундуки свои набили.
VKuser199962806
В приказном порядке завершили исследование вакцины, которе должно было по плану проходить до декабря 2022 года. Данные исследования засекретили на 6 лет. Занавес.
dragvs
Что с эффективностью от омикрона? Я подхватил корону будучи привитым.
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