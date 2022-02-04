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«Эффективность требует оценки». Комздрав объяснил, почему не будет разворачивать в Петербурге бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Власти Петербурга не будут разворачивать в городе систему бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус по образцу Москвы. Об этом «Фонтанке» 4 февраля сообщили в комитете по здравоохранению.

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«Экспресс-тестирование в торговых центрах организовывать не планируется. эффективность данной противоэпидемической меры еще требует оценки», — отметили в пресс-службе комздрава.

Ранее с предложением ввести экспресс-тестирование в торговых центрах и других общественных местах выступила Американская торговая палата.

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Комментарии (28)

Slava_Rossii
ЧТД. В нормальных странах тестирование эффективно, а наших чиновников ... жаба душит. Но жижей всё равно колитесь.
dragvs
В городе ПЦР бесплатно практически не сдать, ужасная система, множество барьеров. Необходимо идти в поликлинику по сугробам через полрайона. Там очереди многочасовые. Мы в итоге сдали платно, положительный, никто не звонил и не приходил. Единственный вариант - вызов врача на дом, ждем, самим интересно.
Karoteks
И с откатами сложно будет. И статистика скакнёт в 2-3 раза. Ну и зачем им напрягаться.
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