«У меня болит желудок, я плачу». Российская биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в олимпийском Пекине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалось на невыносимое, по ее словам, питание в пекинском отеле, где она находится на карантине после положительного теста на коронавирус. В своем Instagram спортсменка опубликовала фотографию своего рациона.



Фото: instagram.com|vasnetsova.lera Поделиться Поделиться







«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже 5 дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три такие горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», — написала Васнецова.



На жалобу спортсменки в своем Telegram-канале отреагировал руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Переписываюсь с представителем МОК (Международного олимпийского комитета. — Прим. ред.) и Лерой. Меню должны улучшить в самое ближайшее время, попробуем поставить ей велотренажер и найти возможность хотя бы выйти на улицу, воздухом подышать. Попросил Леру прислать фото, когда улучшат», — написал Аверьянов.

Подробнее о том, как Васнецова с трудом добралась до олимпийского Пекина, а потом получила положительные тест на коронавирус, читайте в материале «Фонтанки». Вместо нее на Игры срочно вызвали двукратную чемпионку Европы-2022 Евгению Буртасову.

