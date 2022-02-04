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Путин прилетел в Китай на Олимпиаду

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом утром 4 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

В администрации главы государства уточнили, что в ходе визита Путин и китайский лидер обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего партнёрства и стратегического взаимодействия, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике. Также в Пекине Владимир Путин намерен присутствовать на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Отметим, что для Си Цзиньпина это будет первой встречей с мировым лидером лицом к лицу с начала пандемии.

t.me/zhdanovrt

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

О том, кто из российских спортсменов имеет наибольшие шансы на медали, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (41)

265037875
пассаж про встречу с мировым лидером прекрасен
266098315
Си Цзиньпин завтра и не вспомнит, что встречался с Путиным.
А Путин будет собирать пресс-конференции и всем полгода рассказывать, как они с другом Си Цзиньпином пили чай и обсуждали поставки российских природных ресурсов в братский Китай по братским ценам.
tvoj_batya
Да здравствует Владимир Владимирович!
Пусть будут долгими дни его жизни!
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