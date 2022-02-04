Путин прилетел в Китай на Олимпиаду

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом утром 4 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
В администрации главы государства уточнили, что в ходе визита Путин и китайский лидер обсудят текущее состояние и перспективы развития двустороннего партнёрства и стратегического взаимодействия, обменяются мнениями по актуальной международной и региональной тематике. Также в Пекине Владимир Путин намерен присутствовать на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Отметим, что для Си Цзиньпина это будет первой встречей с мировым лидером лицом к лицу с начала пандемии.
Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
О том, кто из российских спортсменов имеет наибольшие шансы на медали, читайте в материале «Фонтанки».