Двор на улице Бурцева в Кировском районе Петербурга затопило. Автомобили стоят на островках снега

Фотографиями искусственного водоема из Кировского района Петербурга с «Фонтанкой» поделился читатель в ночь на 4 февраля. На кадрах видно, что машины от затопления спасла посредственная расчистка двора — автомобили остались стоять на островках снега.
«На горячую линию предприятия поступила заявка на вытекание сети на газоне по адресу: ул. Бурцева, д. 20, литера А. В настоящее время бригада предприятия на адресе и занимается отводом воды в систему водоотведения, а также обследованием сети, после чего приступит к локализации вытекания. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».
Накануне, напомним, на Ульянке было не только мокро, но и туманно. На улице Козлова потекла труба горячего водоснабжения.