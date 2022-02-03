FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -7
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Двор на улице Бурцева в Кировском районе Петербурга затопило. Автомобили стоят на островках снега

0
Печать

Фотографиями искусственного водоема из Кировского района Петербурга с «Фонтанкой» поделился читатель в ночь на 4 февраля. На кадрах видно, что машины от затопления спасла посредственная расчистка двора — автомобили остались стоять на островках снега.

ПоделитьсяПоделиться

«На горячую линию предприятия поступила заявка на вытекание сети на газоне по адресу: ул. Бурцева, д. 20, литера А. В настоящее время бригада предприятия на адресе и занимается отводом воды в систему водоотведения, а также обследованием сети, после чего приступит к локализации вытекания. Все абоненты обеспечены водоснабжением», — рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Накануне, напомним, на Ульянке было не только мокро, но и туманно. На улице Козлова потекла труба горячего водоснабжения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний