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На Ульянке дырявая труба напустила туману. Остывают около 20 домов

Спецэффекты в виде плотного тумана наблюдали жители Кировского района Петербурга вечером 2 февраля. «Порадовала» прохудившаяся теплосеть.

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Фото, сделанные на улице Козлова, опубликовали в соцсетях очевидцы.

«После поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения на сетях по адресу улица Козлова, 27, обеспечив все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка», — рассказали теплоэнергетики.

В зоне дефекта находятся около 20 домов. В штатный режим системы отопления обещают перевести в 9.30 3 февраля.

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Комментарии (1)

Денеб
А в Ленинграде с крыши потекло!
И что мне не лететь до Ленинграда?!
В Тбилиси — там всё ясно, там тепло
Там чай растёт, но мне туда не надо!

(С)
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