На Ульянке дырявая труба напустила туману. Остывают около 20 домов

Фото, сделанные на улице Козлова, опубликовали в соцсетях очевидцы.

«После поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения на сетях по адресу улица Козлова, 27, обеспечив все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка», — рассказали теплоэнергетики.



В зоне дефекта находятся около 20 домов. В штатный режим системы отопления обещают перевести в 9.30 3 февраля.

