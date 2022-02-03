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Сотня домов в центре Петербурга не замерзнет в холодную ночь — дырявую трубу починили

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Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы у дома 16 по Тележной улице. Менять пришлось 13 метров трубопровода, сообщает 3 февраля пресс-служба компании.

На данный момент уже проведена необходимая диагностика, новый участок теплосети успешно подключен. С шести вечера система теплоснабжения переведена в штатный режим. Напомним, в зоне дефекта находилась сотня домов.

«При отсутствии тепла и ГВС в здании потребителям необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — напомнили алгоритм действий в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

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