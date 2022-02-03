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В центре Петербурга остывают батареи в почти сотне домов

Жители Центрального района второй день вынуждены терпеть прохладную обстановку в квартирах. Дырявая труба сбавила градус почти в 100 зданиях, в том числе школах.

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Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 3 февраля, накануне начались ремонтные работы у 16 дома на Тележной улице. Из-за технологического нарушения будет заменен ненадежный участок трубопровода.

«Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили на предприятии.

По данным «Фонтанки», в зону аварии попало около 100 зданий. Читатели сообщили, что батареи остывают в том числе в четырех школах в округе Лиговка-Ямская.

Ремонтные работы планируется закончить сегодня к 20:15.

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Комментарии (3)

PROM
на заправках можно купить дрова, а печку в Леруа
graail
Когда в следующий раз, 8 ребенок в семье объявит , что город на 100 % готов к зиме - будь готов к очень большим неприятностям.
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