В центре Петербурга остывают батареи в почти сотне домов

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 3 февраля, накануне начались ремонтные работы у 16 дома на Тележной улице. Из-за технологического нарушения будет заменен ненадежный участок трубопровода.



«Управляющим компаниям обеспечена возможность подачи тепла по резервной схеме. Для этого необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — добавили на предприятии.



По данным «Фонтанки», в зону аварии попало около 100 зданий. Читатели сообщили, что батареи остывают в том числе в четырех школах в округе Лиговка-Ямская.

