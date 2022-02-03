Песков: США не впервые публикуют данные о планах «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию New York Times, в которой утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию на Украине.



«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — подчеркнул Песков в разговоре с ТАСС вечером 3 февраля.



Ранее NYT со ссылкой на высокопоставленных американских военных сообщила, что РФ якобы собирается «сымитировать нападение украинцев на российскую территорию», чтобы создать предлог для «вторжения».

