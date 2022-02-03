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Песков: США не впервые публикуют данные о планах «вторжения» России на Украину

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию New York Times, в которой утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию на Украине.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не выходило», — подчеркнул Песков в разговоре с ТАСС вечером 3 февраля.

Ранее NYT со ссылкой на высокопоставленных американских военных сообщила, что РФ якобы собирается «сымитировать нападение украинцев на российскую территорию», чтобы создать предлог для «вторжения».

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Комментарии (16)

193121
А в который раз Песков пургу несёт.....
chip1
Слушай мою команду!
Приготовиться к бою!
Артемон, делай разминку,
Пьеро, читай свои самые
гадкие стишки,
а ты, Мальвина, хохочи громче! (с)
dragvs
А на кого Россия собирается нападать? Есть факт подготовки для военного вторжения. Или хотите сказать деньги налогоплательщиков разбазароваются просто так?
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