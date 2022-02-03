FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -12
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Попова объяснила, почему карантин для контактных лиц при «омикроне» не имеет смысла

12
Печать

Ограничения для лиц, которые контактировали с коронавирусными пациентами теряет смысл из-за особенностей штамма «омикрон». Об этом 3 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в данный момент решается вопрос об отмене карантина.

«Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе», — пояснила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Ранее о скорой отмене карантина для контактных лиц заявил Владимир Путин.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266319693
А где-то сейчас соблюдают карантин?! :) Кроме школьных классов, да и те не всегда соблюдают, или ещё смешнее - объявляют карантин, но ходят учатся, только столовую посещают отдельно :)
житель города П.
Я уже нифига не понимаю.. Омикрон передается быстро. По идее контактные должны садиться на карантин, нет? Много бессимптомных. Что по логике тоже говорит в пользу карантина контактных? Или это типа заявление из серии "всё и так пропало"?
Slava_Rossii
Значит контактные с омикронщиками не опасны, а здоровый человек не может зайти в магазин без кукода!
Совсем уже заврались!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний