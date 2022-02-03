Попова объяснила, почему карантин для контактных лиц при «омикроне» не имеет смысла

Ограничения для лиц, которые контактировали с коронавирусными пациентами теряет смысл из-за особенностей штамма «омикрон». Об этом 3 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в данный момент решается вопрос об отмене карантина.



«Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе», — пояснила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

