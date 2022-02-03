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Локдаун и карантин. Путин рассказал, что в России будут делать с «омикроном»

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Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся «омикрона» — штамма коронавируса, который вызвал в России взрыв заболеваемости. По словам президента России, несмотря на шокирующее количество инфицированных, речи о введении локдауна нет.

«Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет», — цитирует Путина 3 февраля РИА Новости.

Дополнительные ограничения пока также вводить не будут, на эту тему он накануне общался с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным до двух ночи, сообщил президент. Планируются, наоборот, послабления, они касаются людей, контактировавших с больными. По словам Путина, российские власти планируют снимать ограничения по карантину для контактных лиц.

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Комментарии (11)

Riptide
Пользуясь метрополитеном почти каждый день с ноября 2019 и совсем безконтактный, совсем.
pulkovoserg
Я год не болел этим дерьмом. Заставили сделать прививку. Заболел короной через 12 часов , тест положительный и к тому же, заразил родителей пенсионеров, которые так же более года не болели.
Выводы - принимаемые в кремле решения абсурдны.
iigaza
Неужели и крестного хода не будет?
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