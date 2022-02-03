Локдаун и карантин. Путин рассказал, что в России будут делать с «омикроном»

Владимир Путин ответил на вопросы, касающиеся «омикрона» — штамма коронавируса, который вызвал в России взрыв заболеваемости. По словам президента России, несмотря на шокирующее количество инфицированных, речи о введении локдауна нет.



«Никаких планов введения локдауна в РФ из-за пандемии нет», — цитирует Путина 3 февраля РИА Новости.



Дополнительные ограничения пока также вводить не будут, на эту тему он накануне общался с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным до двух ночи, сообщил президент. Планируются, наоборот, послабления, они касаются людей, контактировавших с больными. По словам Путина, российские власти планируют снимать ограничения по карантину для контактных лиц.

