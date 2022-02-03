FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -12
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Почти 1000 детей впервые вакцинировали от коронавируса в Петербурге

Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге добралась до первой серьезной отметки, рапортовали в комитете по здравоохранению города.

14
Печать

«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей», — сообщили в комздраве вечером 3 февраля.

«Фонтанка» узнала всё о том, как будет организована процедура в Петербурге — подробности читайте в нашей инструкции.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266182335
Это хорошо. Дети главные разносчики.
KUDOSPb
слов нет...на взрослых еще не испытано толком,а они уже детей ведут ширять.Вот что психоз животворящий делает
LiChaBaTa
Можно только посочувствовать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний