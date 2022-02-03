«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей», — сообщили в комздраве вечером 3 февраля.
«Фонтанка» узнала всё о том, как будет организована процедура в Петербурге — подробности читайте в нашей инструкции.
Почти 1000 детей впервые вакцинировали от коронавируса в Петербурге
Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге добралась до первой серьезной отметки, рапортовали в комитете по здравоохранению города.
«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей», — сообщили в комздраве вечером 3 февраля.
«Фонтанка» узнала всё о том, как будет организована процедура в Петербурге — подробности читайте в нашей инструкции.
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