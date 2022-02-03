Первые единые квитанции за ЖКХ в Петербурге появятся в ноябре 2022 года

«Это будет поэтапный выпуск квитанций, первые квитанции появятся где-то в ноябре-месяце», — сказал чиновник.
Канивцов добавил, что переход на новые квитанции будет осуществляться по районам в рамках пилотных проектов.
Гендиректор «Петроэлектросбыта» Денис Шабарин, также присутствовавший в эфире, пояснил, что информировать каждого конкретного жителя о скором приходе новой квитанции планируется с помощью размещения сведений об этом на «старой» квитанции.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о переходе на новые единые квитанции.