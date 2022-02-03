FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -12
76.65р86.56р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Первые единые квитанции за ЖКХ в Петербурге появятся в ноябре 2022 года

Жители Петербурга начнут получать первые единые квитанции за ЖКХ, начиная с ноября, такие планы озвучил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 3 февраля первый заместитель председателя жилищного комитета Роман Канивцов.

0
Печать

«Это будет поэтапный выпуск квитанций, первые квитанции появятся где-то в ноябре-месяце», — сказал чиновник.

Канивцов добавил, что переход на новые квитанции будет осуществляться по районам в рамках пилотных проектов.

Гендиректор «Петроэлектросбыта» Денис Шабарин, также присутствовавший в эфире, пояснил, что информировать каждого конкретного жителя о скором приходе новой квитанции планируется с помощью размещения сведений об этом на «старой» квитанции.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о переходе на новые единые квитанции.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний