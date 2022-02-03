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МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Ленобласти — их ждут морозные ночь и утро

ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона о сильных морозах, которые ожидаются ночью и утром пятницы. Соответствующее сообщение появилось 3 февраля на сайте главного управления.

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«4 февраля во второй половине ночи и утром местами ожидается понижение температуры воздуха до –25 градусов и ниже», — отмечает пресс-служба.

Из-за морозов повышается вероятность ДТП, происшествий на железной дороге, прорывов на теплосетях и так далее. Жителей Ленобласти просят не выходить в лес и на лед.

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Комментарии (4)

Sadava
Помню 24.01.22 была новость на Фонтанке: "Спикер ЗакСа пообещал через неделю представить карту по уборке Петербурга от снега". Предоставил?
Артист ритуальных услуг
Мелко, Хоботов! Т.е., МЧС! Рассылку на всю Россию делать нужно! И чтобы кубаноидам приходило "до -35 по цельсию"! Так и только так победим!
kоt-obormot
Предыдущей ночью - было уже...
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