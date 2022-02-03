Бывший хоккеист СКА станет знаменосцем российской команды на открытии Олимпиады

Олимпийский комитет России выбрал сразу двух человек в качестве знаменосцев отечественной команды на открытии Игр-2022 в Пекине. Почетную миссию возложили на капитана хоккейной сборной Вадима Шипачева и конькобежку Ольгу Фаткулину.

«Начиная с Олимпийских игр в Токио, МОК рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам выбирать сразу двух спортсменов, которые будут нести флаг на церемонии открытия. Главная задача данной инициативы — продемонстрировать приверженность олимпийского движения принципам гендерного равенства», — объяснили в Олимпийском комитете России.

Для Фаткулиной Олимпиада в Пекине станет третьей в карьере. Свою единственную олимпийскую медаль, серебряную, она завоевала в 2014 году. Вадим Шипачев провел в петербургском СКА пять сезонов — с 2013 по 2018 год, в течение которых дважды выигрывал Кубок Гагарина. В 2018-м в составе российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане стал чемпионом. Также он является чемпионом мира — 2014 и неоднократным призером этих соревнований.



Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.



О том, кто из российских спортсменов имеет наибольшие шансы на медали, читайте в материале «Фонтанки».

