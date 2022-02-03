Из федерального бюджета заплатят за золото Олимпиады меньше, чем из бюджета Петербурга

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о премиальных для спортсменов за медали на Олимпиаде в Пекине. Соответствующий документ опубликован 3 февраля на сайте правительства.



Золотую медаль оценили в 4 млн рублей, серебряную — в 2,5 млн рублей, бронзовую — в 1,7 млн рублей.



Такие же премии получат призеры Паралимпиады, которая будет проходить с 4 по 13 марта. Добавим, размер премиальных не меняется с 2012 года. Отдельные премии платят регионы, например, в Петербурге это 5 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,5 млн — за бронзу.

