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Из федерального бюджета заплатят за золото Олимпиады меньше, чем из бюджета Петербурга

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о премиальных для спортсменов за медали на Олимпиаде в Пекине. Соответствующий документ опубликован 3 февраля на сайте правительства.

Золотую медаль оценили в 4 млн рублей, серебряную — в 2,5 млн рублей, бронзовую — в 1,7 млн рублей.

Такие же премии получат призеры Паралимпиады, которая будет проходить с 4 по 13 марта. Добавим, размер премиальных не меняется с 2012 года. Отдельные премии платят регионы, например, в Петербурге это 5 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,5 млн — за бронзу.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и продлится до 20 февраля.

О том, кто из российских спортсменов имеет наибольшие шансы на медали, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

ДуремарСПб.
Потратьте эти деньги на мусорную реформу,горе спонсоры не своими деньгами.
kobr
По русски не написать??? Федералы за золото платят 4, город 5. Итог 4+5=9 или 4+1городских чтобы было 5????)))))))
xepnuminu
хм, норвежцам государство не платит ни кроны,
но россияне всё равно в хвосте плетутся.
странно всё это.

хе-хе.
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