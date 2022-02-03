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Двое водителей не поделили проспект Науки, и один закружил другого

Две легковые машины показали фигурное катание на дороге в Калининском районе Петербурга днем 3 февраля. Водители поторопились и в итоге потеряли времени еще больше.

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Читатель «Фонтанки»

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в 13:56 на проспекте Науки, возле «Академ-Парка». На записи с камеры наблюдения видно, что водитель легкового автомобиля пытался выехать из дворов на проспект. В крайнем правом ряду на Науки уже стоял автомобиль, в соседнем затормозил микроавтобус, пропуская выезжающего. Тот начал движение, и в этот момент появился минивэн «Пежо», который следовал по трамвайным путям от улицы Софьи Ковалевской в направлении Гражданского проспекта.

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Выезжавшая легковушка задела «Пежо» в районе заднего правого колеса, отчего того красиво развернуло на 180 градусов. Стоявшей на встречной полосе красной машине, судя по всему, повезло, и минивэн пролетел мимо, не задев ее.

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Комментарии (3)

Александр Н
Маленькой красной машинке очень повезло
260569221
Нет, да там дэбильный выезд, и из окея тоже…
Abu-Denis
Обычное дело, я именую это "авария вежливости". Один или два ряда тебя пропускают, третий бьет.
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