Двое водителей не поделили проспект Науки, и один закружил другого

Читатель «Фонтанки»
Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в 13:56 на проспекте Науки, возле «Академ-Парка». На записи с камеры наблюдения видно, что водитель легкового автомобиля пытался выехать из дворов на проспект. В крайнем правом ряду на Науки уже стоял автомобиль, в соседнем затормозил микроавтобус, пропуская выезжающего. Тот начал движение, и в этот момент появился минивэн «Пежо», который следовал по трамвайным путям от улицы Софьи Ковалевской в направлении Гражданского проспекта.
Выезжавшая легковушка задела «Пежо» в районе заднего правого колеса, отчего того красиво развернуло на 180 градусов. Стоявшей на встречной полосе красной машине, судя по всему, повезло, и минивэн пролетел мимо, не задев ее.