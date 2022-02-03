Новый, сложно определяемый подвид «омикрона» нашли в пяти африканских странах

В пяти африканских странах был выявлен подвид штамма коронавируса «омикрон» — особенность этой вариации в том, что ее сложно идентифицировать. Об этом 3 февраля заявила ученый Всемирной организации здравоохранения доктор Никси Гумеде-Моэлетси.



«BA.2... был зарегистрирован в пяти странах, а именно в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале, а также в ЮАР. Мы очень обеспокоены», — цитирует ее Reuters.



Специалист уточнила, что способ отличия «омикрона» от других штаммов не всегда работает с этим подвидом. ВОЗ тесно сотрудничает с лабораториями и просит их направлять образцы, в которых не нашли «омикрон», на дополнительные анализы, добавила она.

