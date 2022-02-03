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Новый, сложно определяемый подвид «омикрона» нашли в пяти африканских странах

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В пяти африканских странах был выявлен подвид штамма коронавируса «омикрон» — особенность этой вариации в том, что ее сложно идентифицировать. Об этом 3 февраля заявила ученый Всемирной организации здравоохранения доктор Никси Гумеде-Моэлетси.

«BA.2... был зарегистрирован в пяти странах, а именно в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале, а также в ЮАР. Мы очень обеспокоены», — цитирует ее Reuters.

Специалист уточнила, что способ отличия «омикрона» от других штаммов не всегда работает с этим подвидом. ВОЗ тесно сотрудничает с лабораториями и просит их направлять образцы, в которых не нашли «омикрон», на дополнительные анализы, добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый подвид «омикрона» выявили в России. Сообщалось, что вариант BA.2 более заразен, чем классический «омикрон».

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Комментарии (4)

goodbody
Так это воз опять кошмарит. Эти будут до последнего продвигать уколы от бигфармы, иначе начнутся разбирательства по поводу ,,вакцин" и придется отвечать на всякие неудобные вопросы
Денеб
Африка нам ещё покажет!
DEMOMON
Писали бы уж сразу - новый вид ОРЗ.
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