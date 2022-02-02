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Роспотребнадзор: В России выявили новый опасный подвид «омикрона»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаружении в России нового подвида «омикрона» — BA.2.

«На сегодняшний день <...> к ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%», — заявила она 2 февраля на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, несколько стран заявили о высокой заразности этой линии.

Попова подчеркнула, что другой подвид, ВA.3, в России пока не выявили.

Накануне Reuters рассказал, что новый подвид BA.2 более заразен, чем классический «омикрон». BA.2 активно распространяется в Дании.

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Комментарии (13)

264548321
Товарищи еще не все деньги перевели на счета в банках и еще не все отмыли. Видимо в международных банках задержка. Вот когда переведут все, тогда вирус и ВНЕЗАПНО закончится. ¯\_(ツ)_/¯
Nazariuss
А когда Роспотреб вернется вновь под крыло Минздрава, благополучно выплывши из под этого крыла в 2004 или в 2005 году, и Минздрав вновь станет ключевым во всех вопросах здравохранения с докторами наук, профессорами, реальными врачами,
случаем никто не подскажет ??)) А не Потреб со своими фантазиями и штрафами, да и исключительно, с эпидемиологами и вирусологами.
sektor7
Нормально.
Ооо, нормально.
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