Роспотребнадзор: В России выявили новый опасный подвид «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаружении в России нового подвида «омикрона» — BA.2.
«На сегодняшний день <...> к ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%», — заявила она 2 февраля на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, несколько стран заявили о высокой заразности этой линии.
Попова подчеркнула, что другой подвид, ВA.3, в России пока не выявили.
Накануне Reuters рассказал, что новый подвид BA.2 более заразен, чем классический «омикрон». BA.2 активно распространяется в Дании.