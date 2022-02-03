Спасенный на ЗСД щенок обрел дом. Его будут лечить, откармливать и любить

Щенок, которого два дня назад спасли на Западном скоростном диаметре, обрел семью. Ему сделали необходимые анализы и прививки, выдали паспорт, будут откармливать и лечить, рассказала 3 февраля «Фонтанке» хозяйка малыша Александра.

«Конечно же, оставим себе, он совершенно очаровательный. У нас уже есть две большие собаки, сегодня утром на прогулке он гонял их, гавкал, характер очень боевой. Но с нами ласковый, приехали врачи, прятался за ноги. Имя еще не выбрали — хотим посмотреть на характер, но думаем назвать Акира, это японское мужское имя», — поделилась петербурженка. В переводе это имя означает «солнечный свет».

Щенку примерно 5–6 месяцев, у него воспален желудок — видимо, из-за плохого питания. Сейчас из-за пережитого голода он глотает еду не жуя, но, по словам врачей, привыкнет. Малышу выписали лекарства и поставили чип.



Спасательная операция развернулась в Петербурге на скоростной магистрали 1 февраля. Щенок забился под машину, его вытащили двое мужчин, одним из которых был друг Александры Олег. Он увез щенка на передержку, а потом передал новой хозяйке.

