«Худой, маленький, потихоньку все остановились, загородили его машинами». На ЗСД спасли щенка

Это произошло около 13:30 на центральном участке в направлении Васильевского острова, сообщила подписчица группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Анастасия. «Я ехала в среднем ряду и увидела, что в крайнем правом машина на аварийке, посмотрела, а она оберегает и останавливает поток машин, потому что там щенок. Щенок бежит по трассе, худой, маленький. Потихоньку все остановились, загородили его машинами. Собака забилась под белую «Ладу», водитель её оказался самым отважным и находчивым, он и увёз собаку», — рассказывает Анастасия.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» подтвердили, что в середине дня был инцидент — машины стояли в двух полосах около 5 минут. В компании рады, что собаку удалось спасти. Хотя остановка на скоростной магистрали очень опасна, в данном случае это произошло рядом с пунктом оплаты, где машины едут ещё на невысокой скорости.



В 2017 году на ЗСД спасали котёнка. Правда, тогда его ловили не на проезжей части, а в конструкции опор магистрали. Очевидец написал о котике в соцсетях, и сотрудники ближайшей базы эксплуатации трассы прибыли на место и с помощью автовышки достали его.



В подобных случаях, а также если на дороге какой-то посторонний объект мешает движению, следует звонить по телефону 0405. Сотрудники обслуживающей организации со спецоборудованием за считаные минуты приедут и решат проблему. Автомобилистам останавливаться на скоростной магистрали не стоит, это может повлечь за собой тяжёлые последствия.

