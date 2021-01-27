Впечатляющая видеозапись ДТП на ЗСД в Петербурге доступно иллюстрирует простое правило: в случае аварии на скоростной магистрали как можно быстрее покиньте проезжую часть. В данном случае молодая женщина чудом осталась жива.

Едущую по ЗСД машину задела девушка на «Ауди». Автомобили остановились посреди дороги. Водитель «Ауди» вышла из салона, чтобы достать знак аварийной остановки. Водитель второй машины, мужчина, похоже, тоже хотел выйти, но женщина принялась его уговаривать: не надо, так много машин, вдруг кто-то врежется (вероятно, ехала семья — за кадром слышен голос ребёнка). И через мгновение в них действительно врезались. Заднюю машину отбросило на девушку-водителя «Ауди», она упала на дорогу. Слышны крики и женский голос: «Больно!» «Ауди» откатывается на десятки метров. Судя по дате регистратора, ДТП произошло под вечер 12 января, а видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появилось 27 января.

В пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы» «Фонтанке» подтвердили, что эта авария случилась на ЗСД около двух недель назад. Пострадала женщина, травмы у нее не тяжёлые.



Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. Например, на КАД в остановившийся автомобиль, по статистике, врезаются через 5–8 минут. В случае ЧП на скоростной магистрали эксперты советуют по возможности сразу отъехать на полосу безопасности и уйти за барьерное ограждение, а затем, выставив знак, вызывать ГИБДД и (если надо) скорую помощь.

На ЗСД работает специальная служба помощи автомобилистам, её телефоны: 0405 (с мобильного) и (812) 647-92-36 (с городского). В любом случае диспетчеры видят ДТП по камерам. Они выведут информацию для других участников движения на табло и знаках переменной информации задолго до места аварии и направят на помощь дорожного инспектора, который на месте поможет обеспечить безопасность.

