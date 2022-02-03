УСБ прикрыло схему по «упрощенке» с российскими паспортами в Петербурге. Сотня мигрантов снова стали нелегалами

Схему по легализации нелегалов на территории РФ, по данным «Фонтанки», УСБ совместно с сотрудниками регионального Управления по вопросам миграции вскрыло в июле 2021 года. Полицейские вышли на сотрудницу одного из отделов по вопросам гражданства, Татьяну Зятеву. Она за некоторую сумму вносила в электронную базу данных информацию о получении российского гражданства иностранцами, преимущественно выходцами из стран бывшего Советского Союза.



Помимо сотни мигрантов, получивших российские паспорта, право на льготное право на пребывание на территории РФ получали и их родственники. В августе 2021 года Зятева была уволена из органов по дискредитирующим основаниям. А 2 февраля СК по материалам УСБ возбудил в отношении нее уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

