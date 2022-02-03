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УСБ прикрыло схему по «упрощенке» с российскими паспортами в Петербурге. Сотня мигрантов снова стали нелегалами

Управление собственной безопасности петербургского главка довело до увольнения сотрудницу отдела по вопросам гражданства, которая, по предварительной информации, придумала себе дополнительный заработок на мигрантах. СК думал полгода над возбуждением дела.

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Схему по легализации нелегалов на территории РФ, по данным «Фонтанки», УСБ совместно с сотрудниками регионального Управления по вопросам миграции вскрыло в июле 2021 года. Полицейские вышли на сотрудницу одного из отделов по вопросам гражданства, Татьяну Зятеву. Она за некоторую сумму вносила в электронную базу данных информацию о получении российского гражданства иностранцами, преимущественно выходцами из стран бывшего Советского Союза.

Помимо сотни мигрантов, получивших российские паспорта, право на льготное право на пребывание на территории РФ получали и их родственники. В августе 2021 года Зятева была уволена из органов по дискредитирующим основаниям. А 2 февраля СК по материалам УСБ возбудил в отношении нее уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Управление по вопросам миграции тем временем начало аннулировать купленные паспорта у самих мигрантов, а также льготные документы их родственников.

«Фонтанка» писала, что в Финляндии раскрыли международную «фабрику» поддельных виз, которые штамповали в Петербурге

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Комментарии (7)

graail
Цирк. Когда горожане обращались в УСБ МВД по г. СПб, по факту грабежей, устроенных нелегалами под прикрытием полиции , в гаражном кооперативе "Петроградец 4" - все было ЗАКОННО. А теперь проснулись.
Майор Пронин
А госпожи Дементьева и Пеляшок белые и пушистые, и ничего с этих "схем" не имеют?
Zdobsi
Надо массово этих хитрых нелегалов ловить и все-таки тратить деньги на депортацию. Естественно в базу чтоб попадали и запрет на въезд лет на 20. Туристами они все равно не станут, а вот нелегально работать опять приедут. И распространились они уже везде, где они нужны и где совсем бы им не место. Это прямые убытки для бюджета. Чем быстрее депортируют, тем меньше на них денег потратится.
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