Финляндия раскрыла международную «фабрику» поддельных виз. Производство наладили в Петербурге

Финские пограничники задержали ехавшего из России гражданина Эстонии, который может быть участником схемы по выдаче поддельных шенгенских виз. Об этом 1 февраля сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу юго-восточной Финляндии.



Проверка эстонца на КПП «Нуйямаа» показала, что с собой он везет четыре йеменских паспорта, в которых проставлены шенгенские визы. Пограничники заподозрили, что документы могут быть поддельными и задержали мужчину, у которого обнаружилось еще и финское гражданство.



Следствие считает, что визы йеменцам предоставила организованная преступная группа, в состав которой входили выходцы из Йемена в Финляндии. Клиентами были их же соотечественники, которые находились в России и арабских странах. По оценкам следователей, сервисом могли воспользоваться сотни иностранцев. За услуги они платили от 2 000 до 4 000 евро.

