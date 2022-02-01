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Финляндия раскрыла международную «фабрику» поддельных виз. Производство наладили в Петербурге

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Финские пограничники задержали ехавшего из России гражданина Эстонии, который может быть участником схемы по выдаче поддельных шенгенских виз. Об этом 1 февраля сообщает Yle со ссылкой на пограничную службу юго-восточной Финляндии.

Проверка эстонца на КПП «Нуйямаа» показала, что с собой он везет четыре йеменских паспорта, в которых проставлены шенгенские визы. Пограничники заподозрили, что документы могут быть поддельными и задержали мужчину, у которого обнаружилось еще и финское гражданство.

Следствие считает, что визы йеменцам предоставила организованная преступная группа, в состав которой входили выходцы из Йемена в Финляндии. Клиентами были их же соотечественники, которые находились в России и арабских странах. По оценкам следователей, сервисом могли воспользоваться сотни иностранцев. За услуги они платили от 2 000 до 4 000 евро.

Йеменские паспорта отправлялись через курьерские службы в Санкт-Петербург, где их получал эстонец. Затем он передавал их некоему россиянину, который и занимался поддельными визами.

Финская сторона отметила, что в проведении расследования им помогли пограничная служба РФ и власти Эстонии.

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Комментарии (7)

муматор
я уж подумал это про ВЦ на Марата, а тут ... Фабрика на 4 паспорта.
260569221
Ой… та кому теперь нужны эти чухонцы…. Сами давятся пускай своим салом… тьфу. Кофем.
morzh
В современном мире причудливые книжицы с разноцветными наклейками и забавными штампами давно пора выкинуть на помойки.
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