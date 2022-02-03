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Суточная заболеваемость COVID-19 продолжает обновлять максимумы. Показатель взлетел выше 150 тысяч заболевших

За прошедшие сутки в России выявили 155 768 заболевших COVID-19, что стало рекордом за всё время пандемии.

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Накануне их было 141 883. Об этом 3 февраля сообщает оперативный штаб.

Новых заболевших зафиксировали во всех регионах. Наибольший прирост заболеваемости дает Москва с 26 904, а в Петербурге насчитали 21 234 инфицированных (накануне — 19 234).

Летальная статистика пополнилась 667 смертями, из которых 56 в Петербурге. За всё время пандемии вирус унес 333 357 жизней.

Общее число заболевших выросло до 12 284 564.

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Комментарии (50)

266403243
Запланированая акция. Вирусы живут везде, но выявляют только этот, чтобы всех посадить в цифру. Замучить до края людей. Но мы не садимся!
Михельсон Конрад Карлович
Многие смотрят на проблему сиюминутно. Те разрушения, которые несет этот "безобидный" вирус еще выльется каждому, через какое то время, другими проблемами. Это как вода, которая точит камень. Сосуды становятся тонкими, разрушаются хрящевые ткани (т.н. аутоимунные нарушения), а поскольку вирус нейротропный, страдает лимбическая система (вспомните потерю обоняния и скачки температуры). Так что, нарушения, на первый взгляд незаметные, потихоньку ушатывают все внутренние системы организма. А поскольку болеют дети, неизвестно какое поколение мы получим в будущем. Проблема гораздо глубже, чем её многие видят.
Sergik7
В 1977 году в ссср была подобная ситуация с гриппом. В основном болела молодежь до 25 лет. 60% лёгкая форма.
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