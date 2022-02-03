"В Петербурге для «омикрона» развернули сотни новых мест в «красных зонах»"

«На прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в детской Городской больнице №22 в Колпино, а также 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете. Также с 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в 7-м павильоне «Ленэкспо», — сообщили 3 февраля в комитете по здравоохранению.



Растет нагрузка и на амбулаторное звено: «омикрон» закрыл по домам уже четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин.

