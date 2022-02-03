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В Петербурге для «омикрона» развернули сотни новых мест в «красных зонах»

Власти Петербурга продолжают расширять коечные мощности для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

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«На прием больных с СОVID-19 развернуты 60 детских инфекционных коек в детской Городской больнице №22 в Колпино, а также 35 детских инфекционных коек в Педиатрическом университете. Также с 3 февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в городской больнице №20, а также 100 инфекционных коек в 7-м павильоне «Ленэкспо», — сообщили 3 февраля в комитете по здравоохранению.

Растет нагрузка и на амбулаторное звено: «омикрон» закрыл по домам уже четверть миллиона петербуржцев. Это каждый 20-й горожанин.

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Комментарии (10)

267011328
они за наш счёт никак не наиграются в доктора и больного правда с одной болезнью в которой окончательно запутались
Ioan4
А младшую школу возвращают в очный режим. Где логика? Нет логики.
тов
"В Петербурге для «омикрона» развернули сотни новых мест в «красных зонах»"

- для тех кто с насморком?
Для бессимпомных?
Для тех кто с температурой 37,5?

Вв же сами пишете, что омикрон это орви?
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