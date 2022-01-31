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Беглов: Петербург переживает самое непростое время за всю пандемию, болеют 200 тысяч жителей

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Число петербуржцев с симптомами ОРВИ и коронавирусом достигло двух сотен тысяч человек, обстановка сложная, и за все время пандемии ничего подобного в городе не было, заявил губернатор Александр Беглов.

«Наш город переживает самое непростое время с начала пандемии. 30 января заболеваемость составила почти 18 тысяч новых случаев за сутки. Осенью, во время четвертой волны, столько же у нас заболевало за целую неделю. Число амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 превысило 93 тысячи человек. Всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и ковид находится более 200 тысяч. Такого не было ни разу за время борьбы с ковидом. Обстановка сложная, но контролируемая», — сказал Беглов в традиционном радиообращении 31 января.

По его словам, одной из новых и главных угроз стала высокая заболеваемость у детей, а еще одной проблемой — огромная загрузка первичного звена.

«У города впереди несколько очень сложных недель», — резюмировал градоначальник. И вновь призвал носить маски, соблюдать соцдистанцию и ограничить контакты, в том числе с приезжими.

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Комментарии (39)

Hans-Christian
Товарищи 🤠🤓🤓!
Сограждане 🥸🥸🥸!!
Друзья 😄😄😄!!!
Все боты Фонтанки во главе с mynine взывают к вашей совести и хотят бабла, пардон, хотя поблагодарить вас за выслушивание следующих пожеланий:
- немедленная и безапелляционная жижижация вас и ваших детей последней версией вундер-жижи
- чтение учебников по биологии
- чтение Википедии про вирусы
- осознание того, что Гинцбург хороший, а журналисты плохие
- простирание 108 раз вокруг Лахта-центра
- порицание и осуждение всех нежижированных
- минимум 10 комментариев о пользы вундер-жижи к соответсвующим новостям в день
- еженедельный привоз не менее пяти литров водки Beluga к платформе 21-ый километр Окт. РЖД
- Зачисление своих детей после школы только в Лесопилку
- Ежедневная игра в КС 1.6 за кт на сервере "Заходи на пиво" не менее одного часа
Ой, последние три пункта были ошибкой! Тем более сам mynine обычно за тт играет.
261182581
Огромная нагрузка на первичное звено-это следствие в основном 3-х причин-оптимизация медицины за которую ратовала и поддерживала ЕР, в т.ч. г-н Беглов, как входящий в Политсовет партии,т.е. они посчитали,что для оказания медпомощи населению достаточно вдвое меньшее кол-во ресурсов, как людских так и материальных,второе- эти люди ,в пиджаках и галстуках, возомнили себя великими учеными, решили, что они совершили прорыв в научной сфере- отменили постулаты вирусологии - в разгар эпидемии прививки от заболевания не делаются, т.к. снижают естественный иммунитет , так они наоборот не только призывают, но и заставляют делать уколы, причем практически всем без разбора и мировая статистика подтверждает ,что сейчас болеют именно уколотые( но только не у нас),3 причина- создание атмосферы психоза и паники, с чем наши СМИ и власть успешно справились, теперь один раз чихнул-омикрон, слегка запершило в горле- омикрон. P.S. отличить омикрон от дельты ПЦР- тест совершенно бесполезен
М.Венедиктов
Остервенение, с которым объявляются и вводятся в общем-то абсурдные и неадекватные ограничения, похоже имеет главную цель отвлечь внимание от нескольких недель "героического" трёпа про освободительный поход к морю и позорных переговоров по теме «гарантий». Губернатор отводит удар от своего начальника… Песня. Медаль.
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