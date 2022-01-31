Беглов: Петербург переживает самое непростое время за всю пандемию, болеют 200 тысяч жителей

Число петербуржцев с симптомами ОРВИ и коронавирусом достигло двух сотен тысяч человек, обстановка сложная, и за все время пандемии ничего подобного в городе не было, заявил губернатор Александр Беглов.



«Наш город переживает самое непростое время с начала пандемии. 30 января заболеваемость составила почти 18 тысяч новых случаев за сутки. Осенью, во время четвертой волны, столько же у нас заболевало за целую неделю. Число амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 превысило 93 тысячи человек. Всего под наблюдением врачей с признаками ОРВИ и ковид находится более 200 тысяч. Такого не было ни разу за время борьбы с ковидом. Обстановка сложная, но контролируемая», — сказал Беглов в традиционном радиообращении 31 января.

