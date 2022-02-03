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Швеция отменяет антикоронавирусные ограничения

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Шведские власти приняли решение отменить все введенные из-за COVID-19 ограничения.

«Швеция отменяет свои ограничения из-за COVID-19 со следующей недели, ссылаясь на высокий уровень вакцинации и управляемую ситуацию в больницах», — сообщает 3 февраля Bloomberg.

Шведский премьер Магдалена Андерссон объявила на пресс-конференции, что «пришло время снова открыть страну». Глава кабмина подчеркнула, что пандемия не заканчивается, однако уровень вакцинации в 83 % позволяет жить без ограничений.

Ранее о планах отмены всех ограничений объявили Финляндия и Дания.

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Комментарии (60)

nuga
Дают передышку перед новым вирусом,который анонсировал глава ВОЗ.Пусть погуляют на свободе недолго.
mynine
Да, если бы не российские лженаучные антиваксерские настроения в массах, и подавляющая часть населения была бы привита, то и у нас можно было бы задумываться о снятии ограничений - для привитых омикрон малоопасен, госпитализируются редко и быстро выздоравливают.
Dazdraperma
Вот не понял. Что, Swedish Covid vaccine pass будет не нужен? Или снимаются все ограничения, кроме требования иметь цифровой ошейник?
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