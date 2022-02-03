Швеция отменяет антикоронавирусные ограничения

Шведские власти приняли решение отменить все введенные из-за COVID-19 ограничения.



«Швеция отменяет свои ограничения из-за COVID-19 со следующей недели, ссылаясь на высокий уровень вакцинации и управляемую ситуацию в больницах», — сообщает 3 февраля Bloomberg.



Шведский премьер Магдалена Андерссон объявила на пресс-конференции, что «пришло время снова открыть страну». Глава кабмина подчеркнула, что пандемия не заканчивается, однако уровень вакцинации в 83 % позволяет жить без ограничений.



Ранее о планах отмены всех ограничений объявили Финляндия и Дания.

