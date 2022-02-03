Вопрос государственной важности. Генпрокурор поручил проверить стоимость тестов на COVID-19

Прокуроры российских регионов проверят стоимость коронавирусных тестов в медицинских лабораториях и аптеках после сообщений прессы о подорожании исследований. Об этом 3 февраля заявили в надзорном ведомстве.



Соответствующее поручение подчинённым генеральный прокурор России Игорь Краснов дал в связи с публикациями в СМИ, в которых говорится о существенном подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, также предстоит выяснить, есть ли наценки в аптеках.

