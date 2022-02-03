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Вопрос государственной важности. Генпрокурор поручил проверить стоимость тестов на COVID-19

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Прокуроры российских регионов проверят стоимость коронавирусных тестов в медицинских лабораториях и аптеках после сообщений прессы о подорожании исследований. Об этом 3 февраля заявили в надзорном ведомстве.

Соответствующее поручение подчинённым генеральный прокурор России Игорь Краснов дал в связи с публикациями в СМИ, в которых говорится о существенном подорожании ПЦР-тестов. Проверки пройдут в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, также предстоит выяснить, есть ли наценки в аптеках.

Кроме того, прокурорам поручено обратить внимание на укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов и на выполнение нормативов при организации тестирования населения. По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

«С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем надзорного ведомства», — сказано в заявлении надзорного ведомства.

Ценами на коронавирусные тесты возмутились петербургские депутаты, но одним регионом проблема не ограничивается. В Кремле признали, что повод обратить внимание на расценки есть. О том, почему в России тест на COVID в разы дороже, чем за границей, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

dimas062
1300 в аптеке, я ему так скажу, без проверки.
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