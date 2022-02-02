Эти люди запрещают нам ковыряться в носу! Почему в России тест на COVID в разы дороже, чем за границей

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Депутаты ЗакС Петербурга рассказали, что хотят обратиться в Минздрав РФ, чтобы федералы взяли под контроль цены на тесты на коронавирус. В комментарии по поводу этого проекта спикер городского парламента Александр Бельский отмечает, что сейчас цены на тесты в лабораториях начинаются от 1200 рублей, а экспресс-тесты в аптеках продаются по цене в диапазоне 646–3000 рублей.

О том, что эта проблема беспокоит не только петербургских депутатов, уже в среду высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Мы обратим обязательно на это внимание. В данном случае наверняка оперативный штаб мониторит эту ситуацию. Поэтому да, это повод для того, чтобы обратить на это внимание».



Кстати, накануне, 1 февраля, истек срок проверки антимонопольщиками обоснованности цен на тесты — такое поручение неделю назад давал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проблема стоимости тестов на коронавирус имеет несколько сторон. Во-первых, в России сложилась ситуация, при которой в определенные моменты жизни гражданина государство оплачивает его анализ в рамках ОМС, а в другие моменты (например, при возвращении из-за границы) — требует от него самому заплатить.

При этом цена одного и того же анализа по методу ПЦР в одной и той же лаборатории для государства и для простого гражданина отличается почти вдвое. К примеру, согласно генеральному тарифному соглашению на оплату медпомощи по ОМС за 2022 год, стоимость одного такого теста для всех лабораторий — частных и государственных — составляет 691 рубль (в Ленобласти, к слову, этот тариф и вовсе 584 рубля). В их числе есть ООО «НПФ «ХЕЛИКС», АО «СЗЦДМ», ООО «ЕМЛ». Если в эти компании приходить частным путем, цена ПЦР составит от 1290 руб. Этому есть объяснение, ведь часть расходов госклиники, которые посылают тесты в «Хеликс» (или другие частные лаборатории), берут на себя. Но разница все равно впечатляет, особенно в нынешних масштабах чуть ли не поголовного тестирования. А главное — возвращает нас к вопросу об истинной стоимости анализов, который подняли петербургские депутаты.



Отыскать в аптеках экспресс-тесты по 646 рублей (это не ПЦР, а другая технология, антиген-тест) «Фонтанке» с ходу не удалось. Лучшее, что нашлось, — корейские по 820 рублей, если покупать коробку из 25 тестов, и по 890 — если покупать сразу 20 тестов в официальном интернет-магазине российского производителя «Рапид Био» (резидент «Сколково», зарегистрирован в Бурятии). Поштучно они стоят 1290 рублей. Ровно как у частных лабораторий. Эта тест-система позиционируется как полностью разработанная и произведенная в России. Под проект компания запускала краудфандинговый сбор на платформе BoomStarter (собрано 2,6 млн рублей из требуемых 2,1 млн). Причем в описании проекта говорится, что стоить он должен около 100 рублей.

«Фонтанка» задала «Рапид Био» вопрос, на какой стадии стало понятно, что продавать эти тесты надо на порядок дороже, а также поинтересовалась, какие именно элементы этой тест-системы (визуально и функционально очень похожей на десятки других таких же иностранных антиген-тестов) реально созданы специалистами компании, а какие всё же берутся со стороны. Однако к моменту публикации ответа от компании не пришло.



Большинство других экспресс-антиген-тестов, которые продаются в аптеках, гораздо дороже 1000 рублей, и все они импортные. Таможенная статистика ФТС России не позволяет точно сказать, сколько именно их к нам ввозят. Но можно прикинуть порядок чисел.

Постановлением правительства тесты на COVID-19 определены для ввоза в РФ по коду ТН ВЭД 382200 (реагенты диагностические или лабораторные, на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее). До начала мирового коронавирусного кризиса в России декларировался ввоз товаров по этому коду на сумму 296 млн долларов — в 2019 году. Это очень широкий код, который описывает огромное количество разнообразных тест-систем. Самые понятные обывателям — на беременность. Но кроме того, и для анализов на различные болезни — гепатит, краснуху, и т. п. , тест-полоски на определение глюкозы в крови, реактивы для выявления бактерий, например сальмонеллы, и даже ветеринарные — вроде выявления мастита у коров. Тем не менее раньше из года в год объем импорта таких реактивов держался примерно на одном уровне — около 300 млн долларов в год.



Однако по итогам 2020-го товаров по коду 382200 было ввезено уже на 349 миллионов. А за 11 месяцев 2021 года (последние опубликованные данные) — 363 млн долл. Судя по показателям ноября, по итогам этого года стоит ожидать цифру не менее 410 млн, то есть на 110 млн долларов больше, чем до коронавируса. Можно предположить, что примерно на такую сумму и было привезено в Россию импортных тест-систем для определения коронавируса.

Они пользуются спросом не только в аптеках. Их оптом закупают как крупные компании для своих сотрудников, так и государство — для чиновников и для больниц, для быстрого тестирования в рамках маршрутизации пациентов. Счет в госзаказах идет на десятки миллионов штук. Причем зачастую речь идет о комплексных закупках различных реактивов, а если говорить только о коронавирусе, то, как правило, — о наборах реагентов для массового тестирования, сразу на 25–300 проб. Однако попадаются закупки и штучных экспресс-тестов. Крупнейшим, который помнит портал госзакупок, стал закрытый конкурс одного из медицинских учреждений Минобороны. Еще в конце 2020 года он закупил сразу полмиллиона тестов по 407 рублей за штуку. Правда, с тех пор цены заметно выросли. К примеру, Театр Европы не так давно объявлял закупку экспресс-тестов конкретного корейского производителя примерно по 960 рублей за единицу, однако затем передумал. А Кронштадтский морской завод в прошлом году заказывал их из расчета около 2700 рублей за одного сотрудника.



Иными словами, как минимум огромный разброс цен за по сути совершенно одинаковые экспресс-тесты в стране присутствует — это городские депутаты отмечают совершенно справедливо. Причем стоит заметить, что за границей эти наборы зачастую оказываются в разы дешевле, чем в России.

К примеру, в Финляндии они продаются не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах. Разброс цен — 300–350 рублей за одну штуку на наши деньги. Более того, государство не берет НДС при их продаже, то есть покупатели экономят еще больше.

Но даже это не предел. В опросе, запущенном журналистом Александром Плющевым в Facebook, его подписчики рассказывают, что в Германии тесты сейчас стоят 1,5–2 евро, в Таиланде — 50–70 бат (120–170 рублей), в Швеции — 49 крон (400 рублей), в Голландии — около 3 евро, в Израиле — 15–20 шекелей (5–6 долларов), в Чехии — 40 крон (150 рублей), но если сразу много брать — то можно найти по 28. В Испании цена на тесты зафиксирована государством — 2,89 евро за штуку. А вот в Швейцарии, по словам участников опроса, экспресс-тесты вообще выдают в аптеках бесплатно — по одной штуке на человека в неделю.



Совсем шокирующие вещи рассказывают про Англию. «В Англии в свободном доступе бесплатно — можно заказать онлайн с доставкой на дом, можно же онлайн за 2 сек оформить код и получить тесты (упаковка 7 тестов) в ближайшей аптеке. Все также бесплатно... хоть каждый день забирай или заказывай, — объясняет одна из подписчиц Александра Плющева. — Кстати и ПЦР тесты тоже очень доступны и бесплатны — сам бронируешь время в тест центре, в этот же день делаешь, никаких очередей, результат на следующий день. Ну или также бесплатно по почте высылают набор и сам потом отправляешь через почтовый ящик, что дольше есессно (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)».

Бесплатные тесты раздают и в Москве. В Петербурге до такого власти пока не дошли. Однако в России результаты такого анализа не имеют юридической значимости. Чтобы получить документ, надо всё же обратиться в сертифицированную лабораторию, которая тот же самый антиген-тест сделает за 700–1200 рублей.

Много это или мало — можно сравнить. В Италии практически в любой аптеке можно сдать антиген-тест и получить официальную бумагу, но это будет стоить 15 евро. В аэропортах — 25 евро. То есть вполне сравнимо с российскими ценами, и даже чуть выше. А вот про Мексику рассказывают, что для получения документа с «плюсом» или «минусом» экспресс-тесты стоят 40–70 долларов, а ПЦР — и вовсе 100. В той же Финляндии в ряде случаев (например, иногда при поездке за границу) государство не оплачивает тесты, и финнам приходится делать их за деньги. И тогда это может стоить уже и 150, и 200 евро.

Так что разговор о том, дорого в России стоят тесты или дешево, — очень многогранный. Как посмотреть. В частных лабораториях, в сторону которых, похоже, и направлен сейчас гнев всей королевской рати, предлагают посчитать.

«В структуре цены ПЦР-теста на COVID-19 порядка 85 % приходится на его себестоимость. Она складывается из стоимости реагентов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты, фонда оплаты труда для сотрудников, подвергающихся риску (медицинских сестер, сотрудников лаборатории ПЦР), амортизации оборудования, затрат на логистику и иных накладных расходов компании, — объясняет Дарья Горякина, заместитель гендиректора «Хеликса». — Почему нельзя сделать дешевле: процесс выполнения ПЦР-тестов состоит из трех этапов, и он достаточно трудоемкий — выполнение теста в лаборатории занимает 4–6 часов, иногда его необходимо сделать повторно. Сейчас лаборатории поставлены в жесткие рамки по выполнению ПЦР-тестов — мы должны выдать результат в течение 24 часов с момента поступления образца в лабораторию, поэтому технологические площадки «Хеликса» работают в три смены, круглосуточно. Персонал (как лаборанты и врачи, так и медицинские сестры) работает в довольно некомфортных условиях — неудобные защитные костюмы, высокая нагрузка из-за востребованности данного исследования. Всё это приводит к существенным затратам на ФОТ. Также в себестоимости учитываются сами средства индивидуальной защиты (костюмы, очки, перчатки и прочее), которые необходимо менять каждые 4 часа, а стоимость одного костюма составляет 2–2,5 тыс. рублей».

Скорее всего, частные лаборатории действительно неплохо зарабатывают на проведении коммерческих тестов (предварительно инвестировав в создание лабораторий и наняв квалифицированный персонал), однако львиную долю клиентов к ним толкает само государство. То напрямую требуя делать такие тесты от путешественников, то косвенно — сильно затягивая и усложняя процедуру получения положенного по ОМС «условно-бесплатного» анализа. Например, требуя приходить за ними в поликлинику и отстаивать очереди на улице. Возможно, депутатам и чиновникам, радеющим за кошельки граждан, имеет смысл добиваться не законодательного ограничения цен, а расширения и улучшения сервиса в государственных клиниках. Если получить бесплатный тест от государства станет так же легко, как и в частной лаборатории, цены на анализы будут скорректированы самим рынком.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

