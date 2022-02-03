Обновив снежный рекорд, погода в Петербурге временно успокоилась

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в Петербурге ожидается слабый снег местами, слабый ветер. Температура воздуха днём минус 6–8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.



«Яндекс» обещает переменную облачность и 2,4 мм снега. По данным сервиса, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до 0 градусов. Самое холодное 3 февраля выдалось в 1966 году, минус 34, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 5.

