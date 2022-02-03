FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Обновив снежный рекорд, погода в Петербурге временно успокоилась

«Филина» оказалась более благосклонной к петербуржцам, чем «Надя». Всё у неё лёгкое: и ветер, и снег, и мороз.

6
Печать
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 февраля в Петербурге ожидается слабый снег местами, слабый ветер. Температура воздуха днём минус 6–8 градусов. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

«Яндекс» обещает переменную облачность и 2,4 мм снега. По данным сервиса, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до 0 градусов. Самое холодное 3 февраля выдалось в 1966 году, минус 34, а самое тёплое — в 2002 году, плюс 5.

2 февраля Петербург в очередной раз обновил снежный максимум зимы, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В среду утром на главной метеостанции города высота снежного покрова впервые с начала сезона достигла 40 сантиметров (из них около 2 мм выпало за сутки). В Ленинградской области первенство удерживает Тихвин, где снежный покров составляет 77 см.

Напомним, облачная погода в регионе сохраняется благодаря циклону «Филина» с центром над западными районами Белоруссии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

SNOW
Вот именно. Надя, Филина, Фобос, Леус... Зоопарк какой-то
260569221
Что значит «временно успокоилась??»
Весна так то скоро уже!!!!!!
Spassky
Распробовали давать имена природным явлениям, ничего своего нет
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний